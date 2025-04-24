Земельный участок в мкр Тассай изъяли в госсобственность

Решение о возврате участка было принято после успешной апелляции на отказ суда удовлетворить иск, передает Kazinform.

В ходе проверки выявлен факт незаконного предоставления земельного участка в микрорайоне Тассай (119-й квартал, улица Новостройка, участок № 251).

Прокуратура направила представление в городской департамент по управлению земельными ресурсами с требованием принять меры по возврату участка в собственность государства.

Департамент обратился в суд с иском о признании недействительными договоров, заключенных в отношении спорного участка. Однако межрайонный суд по гражданским делам города Шымкента отказал в удовлетворении иска, ошибочно посчитав предоставление участка законным.

— Не согласившись с решением суда первой инстанции, прокурор района Туран подал апелляционное ходатайство. Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев апелляцию, отменила решение суда первой инстанции и приняла новое решение об удовлетворении иска. В результате принятых мер материальные интересы государства были защищены на сумму 4,8 млн тенге, — сообщили в надзорном ведомстве.