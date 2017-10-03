Банки Казахстана завершают обмен купюр образца 2006 года

C 4 октября 2017 обменять банкноты номиналом 2000, 5000, 10000 тенге можно только в филиалах Нацбанка.

3 октября 2017 года (включительно) завершается период обмена банками второго уровня банкнот номиналом 2000, 5000, 10 000 тенге образца 2006 года, сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.

Как уточнили в Нацбанке, данные банкноты будут приниматься для обмена всеми филиалами Национального Банка до 3 октября 2020 года, без взимания комиссии или платы за обмен.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам:+7 (727) 2788 058, 2619−234, 2704−585 и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону +7 (727) 270 45 69.

Южно-Казахстанский филиал НБРК находиться по адресу: г. Шымкент, Торекулова 2.