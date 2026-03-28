Ожирение среди детей: в РК предлагают ввести налог на сладкие напитки

В Казахстане каждый пятый ребёнок в возрасте 6–9 лет имеет избыточный вес, при этом у 6,6% диагностировано ожирение. Об этом сообщил глава Национального центра общественного здравоохранения Эрик Байжунусов.

По его словам, проблема усугубляется общественным восприятием: «Согласно опросам, 77,6% населения считают лишний вес у детей нормой».

В связи с этим специалисты предлагают комплекс мер. В частности, рассматривается введение акцизов на сахаросодержащие напитки.

«Такие меры позволят за три года привлечь порядка 420 млрд тенге, которые можно направить на борьбу с ожирением, табакокурением и поддержку производства здоровых продуктов», — отметил Байжунусов.

Инициативы уже направлены на рассмотрение в правительство и министерство здравоохранения.