Реклама
Freedom broker
Ожирение среди детей: в РК предлагают ввести налог на сладкие напитки

-
Редактор Юлия Машковская
-
22
газированные напитки
Иллюстративное фото

В Казахстане каждый пятый ребёнок в возрасте 6–9 лет имеет избыточный вес, при этом у 6,6% диагностировано ожирение. Об этом сообщил глава Национального центра общественного здравоохранения Эрик Байжунусов.

По его словам, проблема усугубляется общественным восприятием: «Согласно опросам, 77,6% населения считают лишний вес у детей нормой».

В связи с этим специалисты предлагают комплекс мер. В частности, рассматривается введение акцизов на сахаросодержащие напитки.

«Такие меры позволят за три года привлечь порядка 420 млрд тенге, которые можно направить на борьбу с ожирением, табакокурением и поддержку производства здоровых продуктов», — отметил Байжунусов.

Инициативы уже направлены на рассмотрение в правительство и министерство здравоохранения.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.