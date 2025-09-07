Кто может рассчитывать на бесплатное школьное питание в Шымкенте?

В Шымкенте с нового учебного года расширена программа бесплатного школьного питания. Теперь горячие обеды получают не только ученики начальных классов, но и старшеклассники из социально уязвимых семей. На эти цели из городского бюджета выделено более 9 миллиардов тенге.

В начальных классах в городе учатся больше 100 тысяч учеников, из них свыше 74 тысяч обучаются в государственных школах. Остальные посещают частные учебные заведения. Кроме того, почти 32 тысячи школьников из социально уязвимых семей, обучающихся в 5-11 классах, также включили в список детей, имеющих право на бесплатное питание за счет государства.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «У нас полностью обеспечены горячим питанием ученики 1-4 классов. С 2022 года Шымкент стал единственным регионом, где бесплатным питанием обеспечивались не только дети из государственных, но и из частных школ. Сегодня, по поручению президента, бесплатное питание начали получать также ученики 5-11 классов из социально уязвимых семей».

Особое внимание уделяется составу и объему школьного питания. Продуман каждый аспект — от качества до веса. По городу также установлена фиксированная цена.

«В соответствии с калькуляцией норм школьного питания здесь учтены граммовка и калорийность. Средняя стоимость одного приема пищи на ребенка в школах Шымкента составляет 677 тенге», — рассказал заместитель акима г. Шымкента Сарсен Куранбек.

В Шымкенте обучается более 397 тысяч школьников. Более 28 тысяч из них в этом году впервые переступили порог школы.