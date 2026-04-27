В Шымкенте строят авиационный хаб международного уровня

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом реализации проекта авиационного хаба в Шымкенте. Он посетил городской аэропорт, где в настоящее время ведётся строительство новой взлётно-посадочной полосы.

В ходе визита особое внимание было уделено соблюдению сроков строительства, качеству выполняемых работ и координации действий всех участников проекта.

Проект включает не только строительство новой ВПП, но и развитие сопутствующей инфраструктуры: рулёжных дорожек, современного светосигнального оборудования III категории ИКАО, аварийно-спасательных служб, инженерных сетей и системы ограждения.

Реализация проекта позволит аэропорту функционировать с двумя взлётно-посадочными полосами. Это значительно увеличит пропускную способность, расширит географию международных рейсов и обеспечит стабильную работу даже при неблагоприятных погодных условиях.

Кроме того, модернизация создаст условия для приёма всех типов крупных грузовых самолётов и развития Шымкента как полноценного карго-хаба.