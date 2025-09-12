Патриарх Кирилл прилетит с визитом в Шымкент

Глава Русской православной церкви примет участие в VIII Съезде мировых и традиционных религий в столице. 18 сентября он посетит строящийся в Астане комплекс духовно-просветительского центра, сообщает Курсив.

Также глава РПЦ освятит новый храм во имя преподобного Сергия Радонежского. В этот же день он совершит молебен новомученикам и исповедникам казахстанским в Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны.

19 сентября Патриарх Кирилл посетит новопостроенный храм в честь новомучеников в Шымкенте.

VIII Съезд мировых и традиционных религий состоится в Астане 17—18 сентября. Ожидается участие более 100 делегаций из около 60 стран мира.