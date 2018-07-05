В адрес президента продолжают поступать телеграммы поздравления по случаю дня рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своем поздравительном письме отмечает ряд значимых социальных и экономических проектов, направленных на процветание Казахстана и реализованных под руководством главы государства.

«Будучи в течение многих лет национальным лидером Казахстана, Вы проявили себя за эти годы как талантливый руководитель, принимающий взвешенные и последовательные решения. Показателем очевидных успехов Ваших начинаний служит, в частности, прочный межрелигиозный и межнациональный мир, ставший достоянием Республики», — говорится в телеграмме.

6 июля Нурсултану Назарбаеву исполняется 78 лет.