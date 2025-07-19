Туркестанская область готовится к зиме заранее

В Туркестанской области усилили подготовку к предстоящему отопительному сезону. 7 теплоснабжающих предприятий обслуживают весь регион. В их распоряжении — один теплоэнергетический комплекс, 36 централизованных и 2083 автономные котельные.

Обогревом в области обеспечивают почти 1300 учебных заведений, 685 больниц, 211 домов культуры и 737 многоэтажных жилых домов. Чтобы пройти отопительный сезон без сбоев, нужно более 100 тысяч тонн угля, 20 тысяч литров дизельного топлива, 8 тысяч тонн мазута и свыше 27 миллионов кубометров газа. Все необходимые ресурсы уже заложены в бюджете.

Сейчас особое внимание уделяют не только количеству запасённого топлива, но и техническому состоянию самих котельных. Проверяют насосы, теплообменники, трубопроводы и автоматику. Любая неисправность в разгар зимы- это риск для школ, больниц и жилых домов, поэтому оборудование приводят в полную готовность уже сейчас.

На аппаратном совещании также обсудили ситуацию с ценами на продукты питания. С начала года индекс цен на социально значимые товары составил 105,6%. В межсезонье отмечался скачок цен на овощи, но с началом массового сбора урожая ситуация стабилизировалась.

В области произведено 271 тысяча тонн капусты, 166 тысяч тонн картофеля, 46 тысяч тонн моркови и 21 тысяча тонн лука. В июле-августе ожидается ещё свыше 100 тысяч тонн овощей. Продукция из стабфонда регулярно поставляется в 50 супермаркетов, рынков и соцмагазинов региона. В городах Туркестан, Кентау и Арысь уже работают 40 социальных торговых точек, где цены на 20–30% ниже рыночных. Планируется открытие ещё десяти таких магазинов.