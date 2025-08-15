Подготовка к новому учебному году в Шымкенте идёт в ускоренном темпе

Работа по подготовке к новому 2025-2026 учебному году в Шымкенте ведется в ускоренном темпе под личным контролем акима города.

В этом году число образовательных учреждений увеличилось до 292. Ожидается, что в новом учебном году за парты сядут более 397 тысяч школьников в 1352 учреждениях. По сравнению с прошлым годом количество учеников вырастет почти на 8 тысяч человек. Из них в государственных школах будут учиться 261 060 детей, а в частных — 170 607.

Социальная поддержка и оснащение

* Помощь детям из уязвимых семей: Как и каждый год, государство оказывает поддержку детям из социально уязвимых слоев населения. В этом году на эти цели выделено 2,624 миллиарда тенге для 56 430 детей. Размер помощи на одного ребёнка составляет 46 500 тенге.

* Учебники и методические пособия: На закупку учебников и учебно-методических комплексов выделено 2,1 миллиарда тенге.

Уже заключены контракты с 11 издательствами, и полная поставка учебников будет завершена к 20 августа 2025 года.

* Ремонт и модернизация: В 10 образовательных учреждениях проводится капитальный ремонт, который будет завершен к 20 августа (работы выполнены на 85%).

* В рамках программ модернизации и реновации на текущий ремонт и оснащение кабинетов, библиотек и столовых выделено 1,6 миллиарда тенге.

Новые школы и безопасность

* Строительство новых школ: Для решения проблемы дефицита ученических мест в городе строятся 6 новых школ. Планируется, что 3 из них (две новые школы и один дополнительный корпус) будут сданы в эксплуатацию до начала нового учебного года, включая одну школу в рамках национального проекта «Келешек мектептері». В эти учреждения уже набран ученический контингент и ведётся работа по укомплектованию штата учителей.

* Безопасность: В школах отсутствуют риски, связанные с безопасностью. Все камеры видеонаблюдения подключены к Центру оперативного управления, установлены тревожные кнопки, заключены договоры с лицензированной охраной, а турникеты установлены на 100%. В качестве дополнительной меры безопасности в 2025 году будет запущен единый проект «Айқын», который обеспечит все государственные школы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и системами контроля доступа.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону также идёт по плану. На эти цели выделено 259,9 миллиона тенге. На данный момент заготовлено 60% твёрдого топлива и 100% жидкого. Техническое состояние котельных проверяется ежегодно.

Все работы выполняются согласно графику, чтобы образовательные учреждения начали новый учебный год в полной готовности.