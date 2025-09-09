Прочитай книги – и выиграй миллион!

В Шымкенте состоялась презентация республиканского проекта «Читающая нация». Участникам предлагается прочесть 15 книг и побороться за призы. Основная цель программы – развитие культуры чтения и обеспечение всех возрастных категорий качественной литературой.

Чтение книг может принести миллион тенге. Одной из претенденток на участие в конкурсе стала проректор одного из вузов города Баршагуль Исабек. По её словам, после разъяснений она решила проводить агитацию не только среди студентов, но и среди коллег. Ведь программа охватывает шесть возрастных категорий.

Баршагуль Исабек, проректор вуза: «Мы подробно ознакомились с правилами конкурса. С октября по февраль студентам вузов будет предложено прочитать 15 книг. Я собираюсь провести агитацию не только для студентов, но и коллегам в университете и пригласить их принять участие».

Новый проект стартует в пилотном режиме в Карагандинской и Костанайской областях, а также в Шымкенте. На первом этапе планируется охватить более 100 тысяч человек. Испытать себя смогут школьники, студенты, педагоги, семьи и госслужащие.

Участникам необходимо прочитать 15 книг из специального списка. В него вошли произведения, отобранные по итогам национального опроса «100 книг» среди них Слова назидания Абая, эпопея «Путь Абая» Мухтара Ауэзова и трилогия «Кровь и пот» Абдижамила Нурпеисова.

Бекарыстан Аманжолов, руководитель программы ОФ «Читающая нация»: «Призовой фонд на городском уровне составляет 40 миллионов тенге. За первое место – 1 миллион, второе – 600 тысяч, третье – 400 тысяч тенге. То есть любой школьник, студент колледжа или госслужащий, прочитав 15 книг и выполнив условия, может претендовать на эти призы».

Основная цель проекта – вывести Казахстан в десятку самых читающих стран мира. «Читающая нация» – это не разовая акция, а долгосрочная программа, направленная на повышение культурного уровня и расширение кругозора общества. Регистрация на программу будет приниматься до 30го сентября