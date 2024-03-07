700 книг за 1,5 года прочитала школьница из Туркестана

Невероятный рекорд установила 13-летняя школьница из Туркестана.

Фатима Алишеркызы прочитала за полтора года больше 700 книг. На чтение одной, юный книголюб тратит не больше трех часов. Самые любимые жанры ученицы 8-го класса классическая литература и фэнтези.

Фатима Алишеркызы, книголюб из г. Туркестана:

«Среди моих любимых книг — книга о Гарри Поттере. Если я не ошибаюсь, эта книга по сути представляет собой произведение Джона Роулинг, написанные около 20 лет назад. Издательство СтифРолд перевело 7 томов этой книги на казахский язык. Эта книга была представлена в нашей школе. По этой книге было проведено специальное исследование. Люди, прочитавшие произведение, не будут принимать насилие ни в какой форме. Многие овладели английским языком, чтобы прочитать книгу в оригинале. Я также хочу, поэтому начала изучать иностранный язык».

По словам Фатимы, чтение художественной литературы повышает умственную гибкость и креативность, уменьшает симптомы депрессии и тревоги. Это, как рассказывает школьница, своего рода — библиотерапия. Помимо мировой литературы, юный вундеркинд с большой любовью читает и казахскую.

Фатима Алишеркызы, книголюб из г. Туркестана:

«Я прочитала очень много казахской литературы. Мои любимые авторы Миржакып Дулатулы, Беимбет Майлин. Один из моих любимых романов — «Аке», которую написал Каржаубай Омарулы. Книгу выпустило издательство «Касым». Замечательное произведение! На самом деле, большинство книг казахской литературы заканчиваются печально. А в романе «Аке», все завершается благополучно. И эта книга предназначена для подростков».

Фатима — отличница, участвует в различных школьных мероприятиях, ведет активный образ жизни. Педагоги образовательного учреждения возлагают большие надежды на будущее школьницы.

Малика Базарбайкызы, учитель Фатимы Алишеркызы:

«Фатима — одна из лучших учениц классе. Она, вне занятий, с большим удовольствием читает произведения наших поэтов и писателей. Она смогла проявить себя на высоком уровне среди опытных читателей. В рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга» в нашей школы проводятся различные мероприятия, чтобы увеличить интерес школьников к чтению. Фатима в этих мероприятиях активно участвует».

На достигнутом результате Фатима останавливаться не планирует. За пять лет жительница Туркестана планирует прочитать не меньше 5 тысяч книг.