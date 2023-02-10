Сельский библиотекарь выучил 10 языков и прочитал 68 тысяч книг

Сотрудник сельской библиотеки Мейырхан Топанбай в свои 29 лет прочитал более 68 тысяч книг.

Житель Тюлькубасского района инвалид первой группы с детства, уверен: чтение книг, особенно художественной литературы, повышает умственную гибкость и креативность, уменьшает симптомы депрессии и тревоги. Это своего рода — библиотерапия. Два года назад Мейырхан удостоился звания «Лучший читатель». Список прочитанных им книг занесли в специальный протокол.

Мейырхан Топанбай житель Тюлькубасского района:

«Когда-то я вовсе не был вовлечён в работу, как сейчас. Человек с инвалидностью ведь не может заниматься домашними делами. Поэтому мне всегда говорили, что всё интересное только в книгах. В 2021 году сотрудники Тюлькубасского района и Шымкентской городской юношеской библиотеки, вручили мне особое благодарственное письмо. И присвоили мне звание лучшего чтеца».

Мейырхан не только много читает, но и свободно говорит на нескольких языках. Ещё в школе он выучил немецкий и французский, сейчас осваивает итальянский.

Мейырхан Топанбай, житель Тюлькубасского района:

«Каждый язык имеет свою историю. Турецкий, греческий, казахский и русский мне — родные языки. Я никогда их не делил. Говорю на армянском и греческом. После школы я выучил немецкий и французский языки. Потом, когда я поступил в университет, я выучил персидский и таджикский языки. Могу общаться на польском и болгарском».

Мужчина также издал переводной сборник цитат о таких сильных людях, как люди с ограниченными возможностями. Единственной инвалидностью в жизни, считает мужчина плохое поведение.

Мейырхан Топанбай, житель Тюлькубасского района:

«Мой сборник «Не отступим от правды, брат мой» вышел в 2021-ом году во время пандемии. Истина – это то, что затрагивает душу и существо человека. Поскольку мало кто живет без этой правды, я сделал этот сборник переводов с намерением хотя бы немного подумать о людях в обществе и услышать голос людей с особыми потребностями, таких как я».

Мейырхан переводит на казахский язык зарубежную литературу. А в свободное время занимается рукоделием.