Профилактическая беседа для студентов в Шымкенте о вреде наркотиков и соблюдении закона

В Шымкенте в Инновационно-технологическом колледже состоялась встреча, посвящённая важным социальным вопросам, затрагивающим будущее молодежи и общества в целом.

Для студентов были организованы тематические беседы на темы «Закон и порядок» и «Вред наркотической зависимости».

Мероприятие прошло в рамках профилактической и просветительской работы, направленной на формирование у молодого поколения устойчивых ценностей правовой культуры, здорового образа жизни и активной гражданской позиции.

Во встрече приняли участие специалисты различных сфер, чья деятельность напрямую связана с обеспечением правопорядка и охраной здоровья граждан.

Среди приглашённых спикеров были психиатр-нарколог Центра психического здоровья города Шымкента Раушан Асановна Баймурынова, главный специалист департамента юстиции города Шымкента Самал Бахтияр, майор полиции управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Шымкента Ердаулет Пардахожаевич Садыков, а также координатор проекта регионального общественного объединения «Серғали» по Туркестанской области Ержан Абдыфаритович Абуталиев.

Каждый из выступающих отметил, что молодёжь — это будущее страны, а потому крайне важно развивать у студентов осознание необходимости соблюдать законы, понимать свои права и обязанности, избегать вредных привычек и принимать правильные жизненные решения.

В ходе дискуссии особое внимание уделялось теме наркозависимости.

Специалисты подробно рассказали о негативных последствиях употребления наркотических веществ, влиянии зависимости на физическое и психическое здоровье, а также на социальное и профессиональное будущее молодых людей.

Участники встречи подчеркнули, что формирование правовой грамотности и отказ от вредных привычек напрямую связаны с успехом, безопасностью и благополучием личности.

Такие встречи в Шымкенте позволяют вовлечь студентов в открытый диалог, дать им возможность задать интересующие вопросы специалистам и получить практические советы.

Подобные мероприятия способствуют профилактике правонарушений среди молодежи, укрепляют правосознание и помогают формировать поколение, ориентированное на здоровый образ жизни и соблюдение закона.