Роль Казахстана в мировом майнинговом секторе

Все чаще жители Казахстана обращают внимание на криптовалюты. Нынешний курс биткоина к тенге постоянно растет, что делает крипту очень выгодной, хотя и рискованной инвестицией. Эксперты популярной платформы Binance утверждают, что в последние несколько лет Казахстан играет одну из наиболее важных ролей на криптовалютной карте мира.

Главные события в Казахстане, касающиеся мира цифровых валют

Республику часто называли криптовалютным оазисом, так как здесь были созданы одни из наиболее оптимальных условий для майнинга. В 2021 году страна стала третьей в мире по добыче биткоинов и второй по доле в мировом хешрейте.

2021 год стал одним из главных в криптовалютной истории РК: из-за запрета добычи биткоинов в Китае значительная часть майнеров перебралась в Казахстан. Такая деятельность практически не регулировалась властями, а стоимость электроэнергии была очень привлекательной для для работы майнинговых платформ.

В 2023 году правительство ввело жесткие регуляции в сферу майнинга и обязательное лицензирование для платформ, занимающихся любой деятельностью с криптой: от добычи до торговли. Только в 2023 году было зарегистрировано более 400 тысяч майнинговых установок.

Нынешнее положение вещей

За последние пару лет все существенно изменилось. Желающие заняться добычей криптовалюты сталкиваются со следующими преградами:

увеличение стоимости электричества может стать существенной проблемой для майнера;

обязательная регистрация и лицензирование такой деятельности (непростой и дорогостоящий процесс);

законодательные изменения (законы, касающиеся регулирования добычи крипты находятся на стадии разработки);

ограничения на потребление электричества, направленные на физических лиц, занимающихся майнингом;

необходимость больших инвестиций на покупку оборудования;

налоговые обязательства и другие.

Несмотря на эти преграды, Казахстан продолжает оставаться достаточно привлекательной страной для добычи криптовалют. Законы заметно изменились, поэтому уже не так просто развивать майнинг, но, в то же время, страна остается важным игроком на криптовалютной карте мира.

