Служба Родине: стартовал осенний призыв в Шымкенте

На торжественных проводах собралось несколько десятков человек. Первые 22 призывника из Шымкента выехали в Мангистаускую область. Там они будут проходить срочную военную службу в подразделениях Пограничной службы. Для парней — это шанс получить военную закалку и достойно исполнить гражданский долг.

Абдигабит Шегебаев, начальник городского департамента по делам обороны: «В рамках осеннего призыва до 2 октября мы планируем отправить около 170 шымкентских ребят в подразделения Пограничной службы КНБ РК. После этого призывники будут распределены в Вооружённые силы, Службу государственной охраны, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Национальную гвардию. Всего этой осенью из Шымкента в армию будет призвано около полутора тысяч молодых людей».

Перед отправкой призывники проходят тщательную медицинскую комиссию и подготовку. В военкомате отмечают: ребят обеспечивают всем необходимым для службы, включая обмундирование. Кроме того, в частях молодых бойцов ждёт дополнительная военная подготовка, чтобы они быстрее освоились и влились в коллектив.

Осенний призыв продлится до конца декабря. Поэтапно из Шымкента в армию отправятся около 1500 молодых людей. Они будут служить по всей стране от пограничных застав до подразделений Национальной гвардии, внося свой вклад в безопасность и стабильность государства.