Апелляция перенесена—Бибарысу Раимбекову стало плохо

Апелляция по делу Бибарыса Раимбекова сегодня не состоялось. Апелляционное заседание, которого ожидали стороны, завершилось, так и не начавшись.

Как стало известно, автоблогер не доехал до здания суда. Буквально перед самым началом процесса пришло экстренное сообщение о том, что в дороге его состояние резко ухудшилось,

он потерял сознание.

Из-за внезапного обморока экстренным службам пришлось принимать решение на месте. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Бибарыса Раимбекова госпитализировали в больницу Аксукента, где медики оказывают ему всю необходимую помощь. Процесс перенесен на утро 28 апреля.