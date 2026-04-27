Прокуратура восстановила права инвестора в Туркестанской области

Прокуратура Жетысайского района при координации комитета по защите прав инвесторов генеральной прокуратуры Республики Казахстан восстановила права индивидуального предпринимателя «Толбасиев», реализующего проект строительства торгово-развлекательного центра.

Общий объём инвестиций в проект составляет 371 млн тенге. Реализация объекта позволит одновременно принимать до 600 посетителей, создать 90 новых рабочих мест и увеличить поступления в местный бюджет.

Проблема была озвучена в ходе очередной встречи с инвесторами. В ходе проверки установлено, что предприниматель на протяжении трёх месяцев не мог зарегистрировать завершённый объект — уполномоченный орган неоднократно отказывал в государственной регистрации.

В рамках прокурорского сопровождения административные барьеры были устранены. В настоящее время здание официально зарегистрировано и введено в эксплуатацию.

Прокуратура Туркестанской области призывает инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами, обращаться по телефону +7 (778) 403-34-37 или в Call-центр 115.