Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Прокуратура восстановила права инвестора в Туркестанской области

Прокуратура восстановила права инвестора в Туркестанской области

-
Редактор Юлия Машковская
-
26
Документы
Иллюстративное фото из открытых источников

Прокуратура Жетысайского района при координации комитета по защите прав инвесторов генеральной прокуратуры Республики Казахстан восстановила права индивидуального предпринимателя «Толбасиев», реализующего проект строительства торгово-развлекательного центра.

Общий объём инвестиций в проект составляет 371 млн тенге. Реализация объекта позволит одновременно принимать до 600 посетителей, создать 90 новых рабочих мест и увеличить поступления в местный бюджет.

Проблема была озвучена в ходе очередной встречи с инвесторами. В ходе проверки установлено, что предприниматель на протяжении трёх месяцев не мог зарегистрировать завершённый объект — уполномоченный орган неоднократно отказывал в государственной регистрации.

В рамках прокурорского сопровождения административные барьеры были устранены. В настоящее время здание официально зарегистрировано и введено в эксплуатацию.

Прокуратура Туркестанской области призывает инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами, обращаться по телефону +7 (778) 403-34-37 или в Call-центр 115.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.