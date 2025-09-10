В Шымкенте бывших заключённых привлекают к антинаркотическим акциям

В Шымкенте начата масштабная работа по привлечению лиц, освобождённых из мест лишения свободы, к участию в антинаркотических мероприятиях в качестве волонтёров.

Этот шаг рассматривается как эффективный инструмент социальной адаптации и возвращения бывших осуждённых к полноценной жизни в обществе.

По мнению специалистов, вовлечение в общественно значимую деятельность позволяет снизить риск повторных правонарушений, формирует у таких граждан чувство ответственности и укрепляет их мотивацию к законопослушному образу жизни.

Инициатива реализуется в рамках поручения министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Департамент полиции города Шымкента совместно с департаментом уголовно-исполнительной системы по городу Шымкенту и Туркестанской области уже провёл первые мероприятия.

В их числе разъяснительные встречи с гражданами, недавно освободившимися из мест заключения, а также с теми, кто ещё продолжает отбывать наказание.

Особое внимание уделялось обсуждению вопросов профилактики наркомании и формирования негативного отношения к наркопреступности.

Такие мероприятия прошли на базе исправительных учреждений №69 и №54, расположенных в ведении уголовно-исполнительной системы.

В ходе встреч осуждённым объясняли, насколько важно не поддаваться влиянию криминальной среды, вести здоровый образ жизни и активно включаться в социально полезные инициативы.

Организаторы отмечают, что волонтёрская деятельность позволяет бывшим заключённым ощутить свою значимость и полезность для общества.

Она даёт возможность наладить доверительные отношения в новой социальной среде, помогает формировать устойчивую мотивацию к позитивным переменам и снижает вероятность повторных преступлений.

Кроме того, участие в антинаркотических акциях способствует развитию личной дисциплины, укреплению моральных ценностей и формированию новых жизненных приоритетов.

В Шымкенте такие инициативы находят поддержку у местных жителей, которые понимают, что профилактика наркомании и борьба с зависимостью — это не только задача правоохранительных органов, но и общая ответственность общества.

Прокуратура и полиция города подчеркивают, что подобные проекты будут продолжены и расширены, а взаимодействие с бывшими заключёнными станет одним из ключевых направлений профилактической работы.

Вовлечение их в волонтёрскую деятельность, по мнению специалистов, способно существенно снизить уровень наркопреступности и укрепить правопорядок в регионе.