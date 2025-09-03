Уклонистов от службы штрафуют или лишают свободы

В Казахстане стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу. В рамках кампании планируется призвать 22 тысячи новобранцев по всей стране.

Повестки направляются в электронном формате — через портал eGov или СМС-уведомления. При отсутствии технической возможности, документ вручается традиционным способом.

Призывник обязан ответить в течение трёх суток с момента получения повестки. В случае неявки без уважительной причины предусмотрена административная ответственность.

Фархат Айдарбаев, заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил: «Согласно статье 647 Административного кодекса, если призывник не является в военкомат, то на него накладывается штраф в размере 5 МРП. Если он приходит, но отказывается проходить медосмотр — выносится предупреждение или штраф в размере 3 МРП. Если это не действует, тогда по статье 386 Уголовного кодекса может быть наложен штраф в размере до 1000 МРП или лишение свободы до 1 года».

Уклонистов от службы могут привлечь к общественным работам сроком до 400 часов. Об этом сообщил представитель Генштаба. Между тем, мнения среди горожан разделились: одни считают несправедливым наказывать штрафами и лишением свободы за неявку в военкомат, другие убеждены — долг перед Родиной должен исполнить каждый.

— Я не хочу идти. (Если вас будут судить или оштрафуют?) — Я не против. Пусть судят.

— Сейчас не такие времена, как раньше. Надо идти. Думаю, там уже никто не бьет. Время отцов было другим — били, это я признаю. Они сами рассказывали. Сейчас не страшно — 21-й век, а не 20-й.

— Наказывать, может, и правильно. Но штрафовать нужно. В конце концов, Родина нужна каждому. Все живут ради себя.

Призывники имеют право на отсрочку от службы при наличии уважительных причин. В перечень оснований входят семейные обстоятельства, состояние здоровья и обучение в образовательных учреждениях. Кроме того, отсрочка предоставляется учителям и врачам, работающим в сельской местности, а также гражданам, в отношении которых проводится следствие или досудебное расследование.