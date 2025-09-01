В Шымкенте алиментщиков лишают машин и отправляют работать

В отличие от тех, кто уклоняется от заботы о родных детях, власти делают все, чтобы заставит алиментщиков платить по счетам. В ход идут разные меры – от временного лишения автотранспорта до трудоустройства.

Более 3 300 родителей Шымкента уклоняются от выполнения своих обязательств по содержанию детей. А потому тех, кто не хочет, приходиться заставлять. Так недавно сразу несколько алиментщиков лишились транспортных средств. До тех пор, пока не выплатят все, что задолжали детям.

Бауыржан Мирзалиев, помощник прокурора г.Шымкента: «Мы надзираем именно за законностью исполнительных производств, в том числе и алиментов. На сегодняшний день по алиментам у нас в городе находится 13 800 исполнительных производств, но, к сожалению, не все они взыскиваются. На сегодняшний день имеются свыше 3 300 исполнительных производств, по которым имеется задолженность по алиментам, к сожалению, алиментщики не спешат оплачивать алименты.

В этой связи у нас, на постоянной основе, ведется надзор. Недавно организовали рейд, в ходе рейдовых мероприятий были установлены 7 автомашин должников-алиментщиков, и водворены были на штрафстоянку, в итоге удалось взыскать свыше 4 миллионов 700 тысяч тенге. Кроме того, эти рейдовые мероприятия продолжаются, до середины сентября планируется провести аналогичные работы».

Впрочем, ни одни только алиментщики не спешат исполнять обязательства. Судебные исполнители, похоже, тоже не считают своим долгом выполнять свои, уже служебные обязанности. С начала года за несвоевременное принятие мер по принудительному исполнению решений о взыскании алиментов к дисциплинарной ответственности привлечены 115 судебных исполнителей.

Бауыржан Мирзалиев, помощник прокурора г. Шымкента: «Также с начала года возбуждено 71 уголовное дело по статье 139 УК РК. В ходе досудебного расследования 63 дела направлено в суд, судами уже рассмотрено большинство дел. С начала года прокурорами внесены 13 представлений об отстранении нарушения законности, по итогам их рассмотрения были привлечены к ответственности 115 судебных исполнителей частных, за то, что они не своевременно принимали меры принудительного исполнения. Также 94 должника привлечены к административной ответственности. Принятыми мерами удалось взыскать алиментов на сумму свыше 600 миллионов тенге».

Если же должник, по его заверениям, гол, как сокол и не имеет средств не только для выплаты алиментов, но и для собственного существования, в ход идет такая мера, как трудоустройство. Пока – не принудительно. С начала года свыше 200 должников зарегистрировались в мобильном центре занятости, а более половины из них успешно трудоустроились.