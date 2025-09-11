В Шымкенте взыскана задолженность по алиментам на сумму более 2,3 миллиона тенге

В Шымкенте прокуратура Енбекшинского района продолжает реализовывать комплексные меры, направленные на защиту прав детей и обеспечение исполнения алиментных обязательств.

Вопрос своевременной уплаты алиментов остается одной из приоритетных задач органов прокуратуры, так как напрямую связан с благополучием несовершеннолетних.

По инициативе прокуратуры Енбекшинского района в Шымкенте совместно с уполномоченными органами и частными судебными исполнителями был проведен очередной рейд.

Целью мероприятия стало выявление должников и принятие действенных мер в отношении тех, кто систематически уклоняется от уплаты алиментов.

В ходе проверки особое внимание уделялось автотранспортным средствам, зарегистрированным на имя неплательщиков.

По результатам рейда в Шымкенте четыре автомобиля были водворены на специализированную стоянку.

Такая мера стала действенным инструментом воздействия на должников, уклоняющихся от выполнения своих обязательств перед детьми.

Проведенные действия позволили добиться ощутимых результатов: только за один день с должников в Шымкенте удалось взыскать задолженность по алиментам на общую сумму более 2 миллионов 359 тысяч тенге.

Данный показатель подтверждает эффективность принимаемых мер и важность системного подхода к решению проблемы.

Прокуратура Енбекшинского района подчеркивает, что уклонение от уплаты алиментов рассматривается не только как невыполнение гражданских обязанностей, но и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

За подобные действия должники могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности в зависимости от тяжести нарушений.

Работа в данном направлении в Шымкенте будет продолжена на постоянной основе.

Органы прокуратуры намерены и дальше применять комплексные меры, чтобы гарантировать защиту прав детей, а также обеспечить реальное исполнение судебных решений.

Прокуратура Енбекшинского района Шымкента призывает граждан своевременно выполнять алиментные обязательства и помнить, что интересы детей находятся под особой защитой государства.