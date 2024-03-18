Маленькую девочку искусали до крови в детсаду Шымкента

В Шымкенте частный детский сад оказался в центре скандала.

В редакцию телекомпании «Отырар» обратился с жалобой отец 2-летнего ребенка.

Маленькая Айша, которой скоро исполнится два года, сейчас выглядит так. Малышку, по словам ее отца, покусали по всему телу в садике. Укусы были настолько глубокие, что у ребенка сочилась оттуда кровь. Вопиющий инцидент произошел в частном дошкольном учреждении Шымкента. Нурбек Жармаханбет уверяет, что рядом не было воспитателя и его дочери не оказали первую медицинскую помощь.

Нурбек Жармаханбет, отец пострадавшей:

«Воспитатели другие говорили, что мою дочь все это время била и кусала дочка нашего воспитателя. И нас, эта воспитатель обманывала, что моего ребенка якобы бил другой ребенок. Я постоянно просил контакты родителей, чей ребенок якобы бил мою дочь, но она постоянно отказывалась давать мне номер. Эта воспитатель очень много врала. В итоге все выяснилось. Она сама призналась, что ее дочь кусала за щёки и спину мою дочь. Когда я спросил у нее, где она была в это время, воспитатель ответила, что она мыла посуду. А в это время дети играли. Она извинилась за этот случай, но все было неискренне».

Получить записи с видеокамер того злополучного дня Нурбеку не удалось. В частном детском саду заявили, что во время инцидента камеры видеонаблюдения не работали. Помимо этого, вопиющий факт, руководство сада игнорирует, уверяет отец пострадавшей девочки.

Нурбек Жармаханбет, отец пострадавшей:

«Никто не хочет показывать записи с камер видеонаблюдения. Когда я потребовал показать видеозапись, они сказали, что не могут, мол ничего в тот день не записывалось. Вот здесь у меня уже появились сомнения. Моя дочь ходила в этот садик около месяца, примерно. В начале у неё — то лицо поцарапанное, то руки. Мы просили воспитателей обратить внимание на это, но они всё время игнорировали. В итоге, сейчас моя дочь даже боится обнимать меня, она прячется за шторами, когда мы с ней контактируем, постоянно плачет и кричит».

Скандал разразился в детском саду «Жандаурен». Руководство дошкольного учреждения уверяет, что воспитателю вынесли строгий выговор, а после уволили. В садике заверили, что педагог плохо справлялась со своей работой и ей давно искали замену.

Алия Абаева, заведующая детского сада «Жандаурен»:

«Три раза мы брали с нее объяснительную так как свою работу она выполняла не должным образом. Она плохо смотрела за детьми, также были вопросы к ней по поводу документов. Но со стороны родителей на нее не было жалоб. Об этом инциденте мы не были в курсе. Ни воспитатель, ни родители не говорили нам о таком случае. Кто именно кусал ребенка точно не ясно. Но мы предполагаем, что это был ребенок воспитателя. А записи с камер пропали потому, что в тот период камеры не работали. В организации, которая обслуживает, сообщили нам о том, что диск был переполнен и запись не сохранилась»

Инцидент также прокомментировали в управлении образования Шымкента. По данным ведомства, частный детский сад работает по госзаказу. В учреждении, дошкольное образование получают 165 детей. Жалобы, по словам ответственных лиц, ранее на этот сад не поступали.

Салтанат Утемисова, и.о. директора центра дошкольного развития управления образования г. Шымкента:

«Мы привлекли к ответственности воспитателя, который так безответственно отнесся к своей работе. У нее высшее образование по специальности «педагог-психолог», устроилась работать в этот сад в сентябре 2023 года. Договор был заключен и там была информация о том, как нужно было ухаживать за ребенком, она подписала это соглашение. Однако, порядок этот нарушила».

Однако выяснились еще одни любопытные детали. В карте 2GIS пользователи пишут, что детей там плохо кормят, а воспитатели грубо обращаются с воспитанниками. Также родители пожаловались на плохое качество развозки. По их словам, в сад детей привозят и забирают на старой «Газеле». Однако, руководство дошкольного учреждения обвинения в свой адрес отрицает, мол родители ранее никогда не жаловались.

В подробностях инцидента сейчас разбираются правоохранители. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. По какой статье и против кого завели дело, стражи порядка не сообщили. Родители искусанного до крови ребенка не требуют моральной или материальный компенсации. Они просят справедливого расследования и привлечь виновных к ответственности.