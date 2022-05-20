К 3 годам лишения свободы приговорили рисовальщиков наркограффити в Туркестане

Двое мужчин, жители Шымкента и Нур-Султана, рисовали граффити со ссылкой на сайты по продаже наркотиков и психотропных веществ, передает OTYRAR.

Наркорекламу мужчины рисовали на стенах социальных, образовательных учреждений, а также на заброшенных строительных объектах. За каждое изображение с электронным адресом сайта они получали по 400-500 тенге.

Злоумышленники были пойманы на месте преступления — они наносили очередное граффити на гараже рядом с многоэтажным жилым домом. Также при обыске у одного из них полицейские обнаружили аналог психотропного вещества в крупном размере.

«По результатам досудебного расследования прокуратурой города Туркестан оба преданы суду по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 1 частью 2 статьи 299-1 (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров в группе лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Казахстан, а один дополнительно обвинен по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (хранение аналога психотропного вещества в крупном размере)», — уточнили в ДП Туркестанской области.

Приговором Туркестанского городского суда жителей Шымкента и Нур-Султана признали виновными и назначили наказание 3 года лишения свободы каждому.нарко Апелляционной инстанцией областного суда приговор оставлен без изменения.