Полицейские формируют культуру безопасности у подрастающего поколения

В Шымкенте сотрудники полка патрульной полиции продолжают активную работу по повышению уровня дорожной безопасности среди школьников в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

Особое внимание полицейские уделяют формированию у детей с раннего возраста устойчивых навыков безопасного поведения на дороге и воспитанию чувства ответственности за собственную жизнь и здоровье.

В ходе визитов в учебные заведения Шымкента стражи порядка проводят профилактические беседы с учениками, разъясняя ключевые правила дорожного движения и их значение для повседневной жизни.

Чтобы сделать информацию максимально доступной и интересной для детей, для них были специально подготовлены красочные брошюры, в которых простые и важные правила поведения пешеходов изложены в наглядной форме с яркими иллюстрациями.

Школьникам рассказывают, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу, пользоваться сигналами светофора, соблюдать осторожность вблизи проезжей части и не играть на дороге.

Отдельное внимание уделяется правилам безопасного поведения в общественном транспорте, где также необходимо сохранять дисциплину и внимательность.

По словам представителей полка патрульной полиции Шымкента, подобные мероприятия играют важную роль в профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и помогают формировать у подрастающего поколения культуру безопасного поведения.

Раннее знакомство с основами дорожной безопасности, подчеркивают полицейские, является залогом того, что в будущем дети вырастут дисциплинированными и ответственными участниками дорожного движения — как пешеходами, так и водителями.

В полку патрульной полиции города Шымкента отмечают, что работа в этом направлении будет продолжена.

В ближайшее время запланированы новые разъяснительные акции в школах и детских садах, направленные на укрепление знаний детей о правилах дорожного движения и обеспечение их безопасности на улицах города.