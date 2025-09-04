В Шымкенте подписан меморандум о сотрудничестве в сфере правовой грамотности

В прокуратуре Шымкента состоялось подписание меморандума о сотрудничестве, направленного на профилактику правонарушений среди молодежи.

Инициатива реализуется в рамках принципа «Закон и порядок», который предусматривает комплекс мер по укреплению правопорядка и формированию у подрастающего поколения устойчивых правовых и моральных ориентиров.

Документ был подписан прокуратурой города совместно с представителями ветеранских организаций всех правоохранительных органов, уполномоченным по правам ребенка, управлением образования и ведущими высшими учебными заведениями.

Такой широкий круг участников подчеркивает, что работа с молодежью требует объединения усилий различных структур, которые совместно могут оказать значимое влияние на формирование ответственного и законопослушного поколения.

Согласно условиям меморандума, планируется организация встреч студентов и школьников с ветеранами органов внутренних дел, прокуратуры и других силовых структур.

Эти люди обладают богатым жизненным и профессиональным опытом, что позволяет им выступать не только наставниками, но и примером для молодежи. Подобные мероприятия дают возможность учащимся напрямую услышать истории о службе, преодолении трудностей и важности соблюдения закона в повседневной жизни.

Особое внимание в рамках сотрудничества будет уделено вопросам правовой грамотности, профилактике правонарушений, а также формированию уважения к государственным институтам и принципам общественной безопасности.

Организаторы уверены, что личное общение с ветеранами позволит юношам и девушкам глубже осознать ценность правопорядка, укрепить чувство гражданской ответственности и патриотизма.

Прокуратура города отмечает, что такие инициативы способствуют созданию безопасной и благоприятной образовательной среды, где молодежь получает не только знания, но и нравственные ориентиры.

Важным результатом сотрудничества должно стать воспитание сильного и ответственного поколения, способного уважать закон и активно участвовать в развитии общества.

Подписание меморандума стало очередным шагом в системной работе органов прокуратуры по профилактике правонарушений среди молодежи.

В дальнейшем подобные встречи и совместные проекты будут проводиться на регулярной основе, охватывая как школьников, так и студентов высших учебных заведений.