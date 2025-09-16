В Шымкенте прокуратура Енбекшинского района провела встречу с инвесторами

В городе Шымкенте прокуратура Енбекшинского района организовала выездную встречу с инвесторами, реализующими проекты в регионе.

Мероприятие прошло в рамках исполнения поручения главы государства по сопровождению и поддержке инвестиционных инициатив, а также созданию благоприятных условий для развития бизнеса в Шымкенте.

Встреча началась с посещения предприятий, которые ведут свою деятельность в индустриальной зоне «Оңтүстік» в Шымкенте.

Представители прокуратуры на месте ознакомились с ходом реализации инвестиционных проектов, изучили производственные площадки и пообщались с руководством компаний.

Главной темой диалога стала правовая защита бизнеса.

Прокуроры разъяснили инвесторам основные гарантии, предусмотренные законодательством, и подчеркнули, что защита прав предпринимателей — одно из приоритетных направлений работы прокуратуры Енбекшинского района города Шымкента.

Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы в процессе реализации своих проектов в Шымкенте.

Среди них — административные барьеры, вопросы земельных отношений, подключение к инженерным коммуникациям и оформление разрешительной документации.

Представители прокуратуры заверили, что готовы оказывать правовую поддержку бизнесу, чтобы устранить препятствия, мешающие инвестиционному развитию города Шымкента.

Участникам встречи напомнили, что при возникновении проблемных ситуаций предприниматели и инвесторы Шымкента могут обратиться за помощью в Call-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов по номеру +7 707 615 00 10, а также лично посетить фронт-офис по адресу: город Шымкент, улица Еримбетова, 304 Г, здание бизнес-центра «Заңғар».

Приём граждан проводится в рабочие дни с 09:00 до 19:00 часов.

Такие встречи позволяют поддерживать постоянный диалог между надзорными органами и бизнес-сообществом, способствуют укреплению доверия и созданию благоприятного инвестиционного климата в городе Шымкенте.