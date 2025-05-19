За принуждение к браку — под суд!

214 жалоб на принуждение к браку за три года — только 10 дел дошли до суда, остальные были закрыты. Теперь в Мажилис внесены поправки: за принуждение к браку могут ввести уголовную ответственность. Закон может вступить в силу уже до конца года.

Ранее о необходимости такой нормы заявлял омбудсмен Артур Ластаев. По его словам, жертвы подобных браков часто сталкиваются с насилием. Тем временем число браков в Казахстане снижается: за первые три месяца 2025 года зарегистрировано 22,5 тысячи союзов — это на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно резкий спад в Туркестанской области.



«Мы назвали поправку чётко и рассматриваем все случаи. Детали ещё уточняются, но планируется серьёзный штраф. Уже есть административная ответственность, а в тяжёлых случаях — если девушка младше 18 лет, если применяли силу или действовали группой лиц — будет уголовная ответственность. Срок может составить от 5 до 7 лет», — отметил депутат Мажлиса Парламента РК Мурат Абенов.