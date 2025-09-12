В Шымкенте усиливают правовое воспитание подростков

В Шымкенте сотрудники полиции продолжают системную работу по повышению правовой грамотности подрастающего поколения.

В рамках масштабной просветительской кампании оперуполномоченные районных управлений полиции департамента полиции города Шымкента провели цикл занятий для старшеклассников.

Мероприятия охватили учащихся 300 школ, и в общей сложности в них приняли участие около 100 тысяч школьников.

Во время встреч стражи порядка подробно разъясняли основы действующего законодательства, подчеркивали значимость соблюдения норм права и необходимость ответственного поведения в обществе.

Особое внимание уделялось предупреждению правонарушений среди подростков и формированию у школьников устойчивых правовых знаний, которые помогут им осознанно принимать решения и избегать рискованных ситуаций.

Отдельным блоком обсуждалась тема буллинга — полицейские рассказывали о его проявлениях, возможных психологических и социальных последствиях для жертв и инициаторов травли, а также о мерах ответственности, предусмотренных законодательством.

Подобные беседы направлены на формирование в школьной среде атмосферы уважения, взаимопомощи и нетерпимости к любым формам насилия и дискриминации.

Правоохранители подчеркивают, что системная профилактическая работа с подростками является важной частью комплексной программы по укреплению общественной безопасности в Шымкенте.

В дальнейшем планируется продолжить проведение правовых уроков, расширяя охват участников и вовлекая в просветительский процесс педагогов и родителей.

По мнению сотрудников полиции, формирование правовой культуры у молодежи — это долгосрочная инвестиция в безопасность и стабильность города.

Чем раньше школьники начнут осознавать ценность законопослушного поведения и ответственность за свои поступки, тем меньше вероятность совершения правонарушений в будущем.

Именно поэтому подобные инициативы будут проводиться в Шымкенте на регулярной основе, охватывая все большее число образовательных учреждений и учеников.