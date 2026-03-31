Новый план по сохранению исторических и культурных ценностей принят в Казахстане

Правительство Казахстана утвердило комплексный план по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО на 2026–2028 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Документ предусматривает меры по охране памятников истории и культуры, поддержке нематериального наследия, подготовке специалистов и развитию международного сотрудничества.

План включает мониторинг объектов всемирного наследия, расширение списка культурных объектов для международного признания, продвижение программы «Память мира», а также подготовку совместных номинаций, включая эпос «Алпамыс батыр».

Кроме того, особое внимание уделят подготовке экспертов, развитию образовательных программ и сохранению исчезающих элементов традиционной культуры, таких как изготовление казахской юрты, ковроткачество и жанр терме.