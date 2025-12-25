В Туркестане запустили крупнейшее текстильное производство

В Туркестане в специальной экономической зоне «Turan» запущен хлопковый агропромышленный комплекс полного цикла — начал работу крупный производственный объект ТОО «Түркістан тоқыма» (Kazakhstan Lihua).

Предприятие специализируется на прядении нитей и выпуске тканей и стало первым ключевым элементом формируемого в регионе хлопкового кластера.

Проект реализуется в рамках задач по развитию обрабатывающей промышленности и снижению сырьевой зависимости, обозначенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. По словам акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова, регион делает стратегический переход от экспорта хлопка-сырца к выпуску готовой продукции с высокой добавленной стоимостью и созданию рабочих мест.

Общий объем инвестиций в проект составляет 86,2 млрд тенге. Под комплекс выделено 42 гектара земли. Строительство началось в 2024 году, в 2025 году введен первый этап, обеспечивший постоянной работой 430 человек. Полное завершение всех этапов запланировано до декабря 2026 года — дополнительно будет создано около 2000 рабочих мест.

После выхода на проектную мощность предприятие будет ежегодно выпускать 11,4 тыс. тонн пряжи, 47,3 млн кв. метров ткани, 2 млн комплектов постельного белья и 4 млн одеял.

Продукция ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт, что позволит снизить импортозависимость легкой промышленности Казахстана.

Запуск «Түркістан тоқыма» станет важным драйвером индустриального развития региона, укрепит позиции Туркестанской области как нового экономического центра и повысит инвестиционную привлекательность специальной экономической зоны «Turan», где сегодня реализуются 28 проектов на сумму 211,8 млрд тенге.