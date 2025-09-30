В Туркестане ремесленники сохраняют искусство степи

С самого утра в городке ремесленников царит праздничная атмосфера. Здесь мастера демонстрируют свои работы, туристы знакомятся с национальными традициями и каждый может унести с собой частичку этого культурного наследия.

На открытие съехались около 300 мастеров. Их работы — это не просто изделия, а живая история степи: от войлочных ковров до ювелирных украшений. Среди таких ремесленников и жительница Тараза Раушан Кундузбаева, которая более сорока лет сохраняет искусство войлоковаляния.

Раушан Кундузбаева, ремесленница: «Чтоб создавать такие работы, нужно быть ремесленником или художником в душе. У нас есть объединение, в котором ремесленники изготавливают сырмак, шебер-шанырак. Везде во всех объединениях есть свои войлоковаляльщики, которые выполняют свою работу».

Городок ремесленников раскинулся на 2,5 гектара. 20 мастерских, выставочные залы, шоу-румы, гостиница, ресторан — здесь всё пропитано духом Востока. Более 130 мастеров создают уникальные вещи на глазах у туристов и делятся секретами мастерства, передаваемыми из поколения в поколение.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы построили городок ремесленников, чтобы сохранить национальные традиции и дать новый импульс развитию ремесла. Это не просто торговая точка, а культурный центр, где создают новые изделия, обмениваются опытом и обучают молодёжь. Новый статус Туркестана, как международного города ремесленников, укрепляет туристический потенциал региона и подтверждает его роль духовной столицы тюркского мира».

Туркестан, как и века назад, становится перекрёстком культур. Только за полгода область посетили свыше миллиона туристов, среди них 23 тысячи иностранцев. Здесь, на земле Востока, история вновь соединяется с современностью, и каждый уносит с собой частичку этого великого наследия.