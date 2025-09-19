Внедрена система «Цифровой контроль» для розыска должников

По всей стране внедрены новые механизмы розыска должников с использованием системы «Цифровой контроль», разработанной министерством юстиции совместно с республиканской палатой частных судебных исполнителей и генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

Проект направлен на совершенствование процедур выявления лиц, уклоняющихся от исполнения судебных решений, и обеспечивает расширение зон контроля за их передвижением.

Теперь при помощи системы «Цифровой контроль» сотрудники уполномоченных органов могут оперативно определять местонахождение должников не только на улицах и в общественных местах Шымкента, но и в аэропортах, на объектах железнодорожного и метрополитеновского транспорта, а также в зданиях с высокой социальной значимостью.

Это позволяет значительно ускорить процесс розыска и повысить эффективность мер по исполнению судебных актов.

Кроме того, система используется в центрах обслуживания населения при оказании государственных услуг, а также при покупке авиа- и железнодорожных билетов.

Идентификация осуществляется автоматически путём сопоставления биометрических данных с информацией из государственных баз.

Такой подход позволяет своевременно выявлять должников и предотвращать попытки сокрытия от исполнения обязательств.

По данным в республике в розыске числилось 4 560 должников, из которых удалось установить местонахождение 2 118 человек, что составило 39,3% от общего числа.

Это стало значимым шагом в повышении прозрачности и результативности работы исполнительной системы.

Также в Шымкенте реализуется пилотный проект по розыску автомобилей должников, на которые наложен запрет на эксплуатацию.

При помощи городских камер видеонаблюдения и инструментов искусственного интеллекта транспортные средства автоматически выявляются, после чего сотрудники полиции оперативно останавливают их и помещают на штрафные стоянки.

Все эти меры направлены на защиту прав взыскателей, повышение эффективности исполнения судебных решений и укрепление правопорядка.

Комплексный подход, сочетающий современные цифровые технологии и взаимодействие государственных органов, позволяет существенно сократить количество неисполненных обязательств и усилить контроль над деятельностью должников.