Более 7 тысяч шымкентских пенсионеров проходят оздоровление в санаториях

Абдрахман Байжаркынов-пенсионер. Вместе с супругой он уже во второй раз проходит лечение по государственной путёвке.

Говорит, что качество процедур и уровень сервиса их полностью устраивают — главное всё рядом, далеко ехать не нужно

Абдрахман Байжаркынов, пенсионер:

«Проходим лечение в санатории уже второй раз. Два года назад проходили лечение в «Айша Биби». Всё понравилось, персонал очень хороший, санаторий действительно полезный. Сейчас мы снова приехали с женой, нам предоставили комфортную комнату. Рады, что имеем такую возможность».

Постояльцев обеспечивают четырёхразовым горячим питанием. Утро начинается с лечебной физкультуры. Доступны комплексные тренажёры, стол для пресса, гребной тренажёр и турник. Работает соляная шахта, а для духовного и интеллектуального отдыха предусмотрены молельная комната и библиотека

Нуржан Асанов, директор КММ «Ізетті зейнеткер»:

«Пенсионеры могут записаться в электронную очередь через портал geo-shym.kz. Также регистрация доступна через мобильные центры. Санаторий — государственный, и 10 дней лечения здесь предоставляются бесплатно. В комплексе предоставляются 25 видов медицинских и оздоровительных услуг. Аким уже приезжал сюда. Из-за большого количества желающих планируется открыть дополнительный корпус на 120 мест».

В оздоровительном комплексе «Ізетті зейнеткер» уже прошли лечение 2 332 пожилых шымкентца. А всего с начала года санаторными услугами в городе воспользовались 7 282 пенсионера