Самовольные постройки в Шымкенте подлежат сносу

Администрация города Шымкента напоминает: перед началом любых строительных работ необходимо строго соблюдать требования действующего законодательства.

Каждый гражданин обязан помнить, что возведение объектов без соответствующих документов и разрешений влечёт за собой серьёзные последствия, вплоть до полного сноса самовольной постройки.

Если жилой дом, коммерческое здание, хозяйственная постройка или иное сооружение возводится без официального разрешения, при незаконном использовании земельного участка, а также с нарушением строительных норм и правил, такой объект признаётся незаконным.

В дальнейшем он может быть подлежать сносу независимо от вложенных средств и усилий.

Согласно решению суда собственник самовольной постройки обязан за свой счёт снести незаконно возведённое сооружение.

В случае если владелец уклоняется от исполнения судебного решения, применяются меры принудительного сноса, осуществляемые компетентными органами.

Это создаёт дополнительные расходы, затягивает процесс и приводит к серьёзным правовым последствиям.

Чтобы избежать проблем, каждому жителю города Шымкент рекомендуется заблаговременно позаботиться о законности своих действий.

Перед началом строительства необходимо:

▪️ оформить документы на земельный участок и удостовериться в правильности его целевого назначения,

▪️ получить официальное разрешение на строительство в уполномоченных органах,

▪️ обеспечить соответствие проекта требованиям законодательства, строительным нормам и правилам.

Соблюдение этих несложных, но крайне важных условий позволит вам защитить своё имущество, сохранить время, избежать ненужных конфликтов.

Помните, что законные действия сегодня – это уверенность в завтрашнем дне.

Строительство в городе Шымкенте должно вестись только на законных основаниях.