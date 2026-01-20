Степь, тишина и сила духа: новая выставка в Шымкенте

В Шымкенте открылась фотовыставка, ориентированная на широкую аудиторию, включая людей с ограниченными возможностями.

Личный опыт автора выставки придаёт работам особую глубину и искренность. Экспозиция демонстрирует не диагнозы или ограничения, а внутреннюю силу человека.

Фотографии Светланы Громовой, представленные на выставке «Дала ажары», раскрывают образ степи как открытого пространства без суеты и визуальных границ. Через пейзажные работы автор обращается к теме изменчивости и неоднозначности природы, связывая её с идеей внутреннего роста и возможностей человека. К занятию фотографией Светлана Громова пришла после тяжёлой аварии в 2021 году. Личный опыт стал основой художественного высказывания, которое переросло в социально значимый проект.

«Не просто пейзажи, не просто какая степь красивая, это реабилитационный центр! А я человек с ограниченными возможностями, это история о том, как степь, природа, могут стать источником вдохновения, поддержки и утешения «,— рассказывает о своих работах Светлана

Выставку, размещённую в реабилитационном центре, посетила координатор по адаптивному спорту -бочча — Бибигуль Жунис вместе со своими подопечными. Подобные культурные проекты мотивируют на новые достижения и способствуют вовлечению людей с особыми потребностями в активную социальную жизнь.

«У нас в основном спортсмены на колясках, параолимпийский вид спорта и наша цель была замотивировать спортсменов. Показать творчество Светланы, мы вот сейчас услышали ее рассказы о ее картинах, очень вдохновляюще!»,— говорит координатор общественного фонда «Мир равных возможностей», Бибигуль Жунис.

Размещение работ в одном их реабилитационных центров города для людей с ограниченными возможностями будут находится на постоянной основе. Экспозиция «Дала ажары» отличный пример того, как творчество объединяет, помогает говорить на важные темы и по-новому видеть красоту окружающего мира.