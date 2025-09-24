«Закон и порядок» становится частью повседневной жизни Туркестанской области

«Закон и порядок» — не просто слова. В Туркестанской области эту идеологию превращают в систему конкретных действий: от борьбы с преступностью до бесплатных юридических консультаций для жителей.

На еженедельном совещании акимата под председательством Нуралхана Кушерова обсуждалась реализация Концепции «Закон и порядок» на 2025–2030 годы. В повестке — отчёты полиции и управления общественного развития.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Все мероприятия должны проходить не для галочки, а с участием специалистов. Наша цель — системные изменения: регулярные юридические консультации, профилактика финансовых рисков и вовлечение жителей в работу по обеспечению безопасности».

Концепция охватывает 5 направлений и 55 мероприятий. Уже привлечено 520 общественных помощников полиции. Итог — раскрыто 47 преступлений, выявлено почти 2 тысячи административных нарушений.

Файзулла Байдуллаев, руководитель Управления сельского хозяйства: «Участие общественных помощников дало ощутимый результат. Это не только новые раскрытые дела, но и доверие людей — они видят, что их голос имеет значение».

В области акцент сделали и на профилактику: от разъяснений об интернет-мошенничествах до акций «Приём граждан». Только в этом году юридическую помощь получили тысячи жителей, а в профилактических мероприятиях участвовали более 76 тысяч человек.

Для безопасности детей возле школ установили сотни дорожных знаков, десятки «лежачих полицейских» и светофоров, обновили километры тротуаров. Параллельно идёт работа по социальным проектам: антикоррупционная культура, повышение финансовой грамотности, ресоциализация бывших заключённых.

Молодёжь тоже в центре внимания. Более 560 встреч и тренингов прошли в школах и колледжах. Больше 36 тысяч подростков узнали, как защитить себя от буллинга, правонарушений и зависимостей. Власти области уверены: принцип «Закон и порядок» станет частью повседневной жизни жителей региона.