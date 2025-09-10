Жителей Шымкента призывают сообщать о противоправных действиях

В Шымкенте в Аль-Фарабийском районе в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и концепции «Закон и Порядок» сотрудники прокуратуры совместно с инициативной группой «Тазалық сақшылары» организовали масштабный субботник.

Мероприятие объединило усилия государственных органов, коммунальных служб и активных жителей города Шымкента, которые стремятся внести свой вклад в сохранение чистоты и порядка.

Особое внимание во время субботника в Шымкенте было уделено вопросам профилактики правонарушений и пресечения деятельности, связанной с пропагандой наркотиков.

Так, участники акции «Тазалық сақшылары» проявили высокую гражданскую сознательность: они выявили около двадцати надписей с рекламой запрещённых веществ на фасадах зданий и в общественных местах.

Вся информация была незамедлительно передана в полицию, а сообщения зарегистрированы в Едином учёте.

Благодаря оперативным действиям удалось пресечь распространение подобного рода противоправной информации.

По данным прокуратуры Аль-Фарабийского района Шымкента, на сегодняшний день от коммунальных служб города поступило порядка пятисот сообщений о подобных нарушениях.

На основании выявленных фактов составлено более четырёхсот административных протоколов, а также возбуждено одно уголовное дело, которое было направлено в суд и завершилось вынесением обвинительного приговора.

Прокуратура района подчёркивает, что борьба с незаконными проявлениями и обеспечение безопасности в Шымкенте невозможны без участия самих горожан.

Ведомство призывает жителей активно сообщать обо всех случаях правонарушений, проявлять бдительность и не оставаться равнодушными к нарушениям закона.

Чистота и безопасность Шымкента зависят от каждого гражданина.

Только совместными усилиями можно создать условия, при которых город станет ещё комфортнее, безопаснее и привлекательнее для жизни.

Прокуратура Аль-Фарабийского района напоминает: ответственность за порядок и благополучие лежит не только на государственных органах, но и на самих жителях города.

Активная гражданская позиция — залог развития здорового общества и сохранения будущего поколения.