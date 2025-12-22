Цены не удержать? Что мешает стабилизации продуктов в Шымкенте

Для сдерживания стоимости социально значимых товаров продукция реализуется на рынке через стабилизационный фонд, организуются ярмарки, а в отношении предпринимателей, необоснованно повысивших цены, составляются административные протоколы.

Однако возможно ли в условиях рыночной экономики полностью держать цены под контролем?

В городе работа по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары проводится в соответствии с утверждённым графиком. Об этом на пресс-конференции в городском региональном коммуникационном центре сообщил руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии Талгат Мекембаев.

Талгат Мекембаев, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии:

«Как вы знаете, Правительством утвержден список 19 социально значимых товаров. Продукция отпускается по социальным ценам. По стабилизации цен управлением проводится большая работа. Согласно механизму стабфонда, с субъектами и владельцами торговых сетей заключены договора по стабилизации цен на социально значимую продукцию».

К социально значимым товарам относятся мука, хлеб, яйца, говядина и куриное мясо, молочная продукция, подсолнечное масло и другие продукты повседневного спроса. Предельные цены на них устанавливаются на правительственном уровне, и их необоснованное подорожание недопустимо. Для этого в регионах действует стабилизационный фонд. Где и по какой цене жители могут приобрести данные товары?

Талгат Мекембаев, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии:

«В городе в 90 торговых точках продают социально-значимые товары по фиксированной цене. Также на сегодня в мегаполисе открыты 15 павильонов. В будущем планируется открыть еще 60 павильонов, по продаже социальных товаров».

По словам Талгата Мекембаева, для обеспечения доступности продовольственных товаров повседневного спроса заключены соглашения с местными фермерами, производителями из соседних регионов и предпринимателями, которые занимаются оптовой торговлей. В результате еженедельно в 6 районах города проводятся постоянные ярмарки. В них участвуют более 200 предпринимателей. С начала года всего проведено 340 ярмарок, на которых продукция реализовывалась на 10–15 процентов дешевле рыночных цен.

Талгат Мекембаев, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии:

«Комиссией по стабфонду проводился мониторинг цен. В результате к 226 предпринимателям были применены административные меры».

В целях постоянного контроля цен с начала года управлением проведено более 50 заседаний комиссий. Проанализирована деятельность свыше двух тысяч предпринимателей, по фактам необоснованного повышения цен приняты соответствующие меры. При этом, как отметил глава управления, удержать стоимость некоторых видов товаров всё же не удалось.

Талгат Мекембаев, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии:

«Говядина подорожала на 31 процент. Все помнят был ажиотаж. Со стороны Правительства были приняты меры по недопущению роста цен. Были приняты ограничительные меры по экспорту мяса. Сейчас все стабилизировалось. Цены на мясо стабильные».

Так, в последнее время выросли цены не только на говядину, но и на куриное мясо и молочную продукцию. На это повлияла зависимость города от поставок извне. Кроме того, подорожание кормов напрямую сказывается на росте цен на мясо. Отметим, что рост цен на продукты питания наблюдается не только в Шымкенте, но и в целом по республике.