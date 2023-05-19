В Шымкенте ведут мониторинг цен на социально-значимые товары

Цены на продукты в стране неумолимо стремятся вверх продолжительное время. По словам жителей Шымкента, ощутимо подорожали картофель, морковь и яйца.

Многодетная мама Диана Калметова признаётся, покупать продукты в крупных супермаркетах и на базарах ей не всегда по карману. Спасают разве что — полки в супермаркетах с пометкой «социально значимый товар».

Диана Калметова, жительница г. Шымкента:

«Я живу в микрорайоне «Асар», но приезжаю в этот маркет в Шымкентсити чтобы купить продукты подешевле. Благодаря сдерживанию цен на социально значимые продукты, мы можем немного экономить. Это очень выгодно для нас. Например, в других магазинах за те же продукты я отдаю около 5 тысяч тенге. А в этом магазине — около 2300 тенге».

Договор на поставку продуктов питания и сельхозпродукцию заключен с производителями по принципу льготного займа. Товар реализуют около 100 магазинов и супермаркетов в Шымкенте. Чиновники мониторят, чтобы у предпринимателей не разыгрался аппетит. Бизнесменов, которые допустили наценки, обязуют снизить стоимость товаров.

Жандос Ханиев, руководитель отдела продовольственной безопасности управления сельского хозяйства г. Шымкента:

«Здесь 11 разных товаров, вместе с мясом 12. Всё в маркете продают по фиксированной цене. В этом магазине ничего не нарушают».

Акерке Байтурсунова, глава сети магазинов «Маркет»:

«Покупателей с каждым днём становится все больше. Товар продаем довольно быстро и обновляем его ежедневно. Это хорошо для нас, предпринимателей. Цена фиксируется каждый квартал. Нам назначают стоимость и мы продаем по этой фиксированной цене, чтобы людям было легче».

На жалобы жителей Шымкента ответственные обещают реагировать незамедлительно и принимать меры. Покупателей просят обращаться на горячую линию, если социально-значимых продуктов на полках нет, товар плохого качества или если цены завышены. К слову, на стабилизацию 19 наименований социально значимых продуктов из бюджета ежегодно выделяются средства. В этом году, по данным прокуратуры, это более 6 миллиардов тенге.

Номер «горячей линии» 24-75-41.