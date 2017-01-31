Шымкент составил пару Алматы как город с самыми дорогими продуктами питания, свидетельствует мониторинг цен, проведенный агентством КазТАГ.
Так, в Шымкенте зафиксирована самая высокая стоимость яиц — 370 тенге за десяток, муки – 320 тенге и картофеля — 130 тенге за 1 кг.
По информации корреспондентов, в Алматы отмечены самые высокие цены на гречку –550 тенге, рис –350 тенге, баранину – 1600 тенге за 1 кг соответственно.
Подсолнечное масло дороже всего обходится покупателям в Астане (593 тенге), а дешевле всего — в Семее (361 тенге).
Высокие цены на говядину зафиксированы в Уральске (1675 тенге за 1 кг), на птицу – в Усть-Каменогорске (1225 тенге).
Стоимость лука варьируется от 41 тенге за 1 кг в Караганде до 109 тенге в Костанае, молока — от 177 тенге за 1 л в Петропавловске до 308 тенге в Уральске.
Макароны в этом месяце самые дорогие в Усть-Каменогорске – 188 тенге за 450 г, а самые дешевые в Караганде – 129 тенге соответственно.
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16 Комментариев Включено "Шымкент — в лидерах городов с самыми дорогими продуктами питания"
Есть чем гордится…
«Шымкент — в лидерах городов с самыми дорогими продуктами питания» и самым низкими зарплатами и пенсиями. Правильным путём идём товарищи.
Не новость
У нас в магазинах есть молоко с коротким сроком хранения (натуральное) и не шприцованная курятина? Сдайте пожалуйста точки и марки производителя
Да уж…
Класс! При своей то птицефабрике…
Куры подняли цену на яйца!!!
Бред
Яйца есть по 260. И мука по 110
Где?
Магазин баян сулу на байтурсынова. Вчера купила.
Изо дня на день.летят цены.куда.!!!
Зачем писать подобное Г?)) и так без Вас знаем что ОБНИЩАЛИ в доску,, ни работы ни перспектив, вместо положенных соток— ковёр из травы только предлогают понюхать— вот и малышня уже бухать начинает,, как то в Коране читал, Всевышний специально посылает нам несправедливых правителей— успокоил.*)
Вчера купила по 300 тенге
Кто бы еще проверил, нет ли в ценах на продукты откаты для чиновников и контролирующих органов??? Да и цены на ЖКХ ДРАКОНСКИЕ!!! ГСМ на заправках не доливают и размешивают!!! Никто не контролирует цены на все!!! Хотя обязаны делать это прежде всего Акиматы!!! Это толика поичин влияющих на цены на продукты…..
Цены курам и яйцам на смех, покупаем кур и яйца.