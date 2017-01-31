Шымкент — в лидерах городов с самыми дорогими продуктами питания

Шымкент составил пару Алматы как город с самыми дорогими продуктами питания, свидетельствует мониторинг цен, проведенный агентством КазТАГ.

Так, в Шымкенте зафиксирована самая высокая стоимость яиц — 370 тенге за десяток, муки – 320 тенге и картофеля — 130 тенге за 1 кг.

По информации корреспондентов, в Алматы отмечены самые высокие цены на гречку –550 тенге, рис –350 тенге, баранину – 1600 тенге за 1 кг соответственно.

Подсолнечное масло дороже всего обходится покупателям в Астане (593 тенге), а дешевле всего — в Семее (361 тенге).

Высокие цены на говядину зафиксированы в Уральске (1675 тенге за 1 кг), на птицу – в Усть-Каменогорске (1225 тенге).

Стоимость лука варьируется от 41 тенге за 1 кг в Караганде до 109 тенге в Костанае, молока — от 177 тенге за 1 л в Петропавловске до 308 тенге в Уральске.

Макароны в этом месяце самые дорогие в Усть-Каменогорске – 188 тенге за 450 г, а самые дешевые в Караганде – 129 тенге соответственно.