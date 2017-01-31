Шымкент — в лидерах городов с самыми дорогими продуктами питания

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Шымкент оказался в лидерах городов с самыми дорогими продуктами питания

Шымкент составил пару Алматы как город с самыми дорогими продуктами питания, свидетельствует мониторинг цен, проведенный агентством КазТАГ.

Так, в Шымкенте зафиксирована самая высокая стоимость яиц — 370 тенге за десяток, муки – 320 тенге и картофеля — 130 тенге за 1 кг.

По информации корреспондентов, в Алматы отмечены самые высокие цены на гречку –550 тенге, рис –350 тенге, баранину – 1600 тенге за 1 кг соответственно.

Подсолнечное масло дороже всего обходится покупателям в Астане (593 тенге), а дешевле всего — в Семее (361 тенге).

Высокие цены на говядину зафиксированы в Уральске (1675 тенге за 1 кг), на птицу – в Усть-Каменогорске (1225 тенге).

Стоимость лука варьируется от 41 тенге за 1 кг в Караганде до 109 тенге в Костанае, молока — от 177 тенге за 1 л в Петропавловске до 308 тенге в Уральске.

Макароны в этом месяце самые дорогие в Усть-Каменогорске – 188 тенге за 450 г, а самые дешевые в Караганде – 129 тенге соответственно.

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16 Комментариев Включено "Шымкент — в лидерах городов с самыми дорогими продуктами питания"

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Marina Gurenko
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Marina Gurenko

Есть чем гордится…

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11 часов 24 минут назад
Ochkarik
Гость
Ochkarik

«Шымкент — в лидерах городов с самыми дорогими продуктами питания» и самым низкими зарплатами и пенсиями. Правильным путём идём товарищи.

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10 часов 33 минут назад
Diana Sarai Suarez Benitez
Гость
Diana Sarai Suarez Benitez

Не новость

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
10 часов 18 минут назад
гость
Гость
гость

У нас в магазинах есть молоко с коротким сроком хранения (натуральное) и не шприцованная курятина? Сдайте пожалуйста точки и марки производителя

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9 часов 46 минут назад
Milana Kirichenko
Гость
Milana Kirichenko

Да уж…

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
9 часов 39 минут назад
Larisa Soloveva
Гость
Larisa Soloveva

Класс! При своей то птицефабрике…

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9 часов 14 минут назад
Nurgazy Matkenoff
Гость
Nurgazy Matkenoff

Куры подняли цену на яйца!!!

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9 часов 9 минут назад
Ира Говрос
Гость
Ира Говрос

Бред

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
8 часов 31 минут назад
Ира Говрос
Гость
Ира Говрос

Яйца есть по 260. И мука по 110

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8 часов 30 минут назад
Dinara Kerimbek
Гость
Dinara Kerimbek

Где?

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4 часов 9 минут назад
Ира Говрос
Гость
Ира Говрос

Магазин баян сулу на байтурсынова. Вчера купила.

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4 часов 7 минут назад
Феруза Еспембетова
Гость
Феруза Еспембетова

Изо дня на день.летят цены.куда.!!!

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8 часов 30 минут назад
пил@дос
Гость
пил@дос

Зачем писать подобное Г?)) и так без Вас знаем что ОБНИЩАЛИ в доску,, ни работы ни перспектив, вместо положенных соток— ковёр из травы только предлогают понюхать— вот и малышня уже бухать начинает,, как то в Коране читал, Всевышний специально посылает нам несправедливых правителей— успокоил.*)

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8 часов 27 минут назад
Dinara Yunussova
Гость
Dinara Yunussova

Вчера купила по 300 тенге

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8 часов 18 минут назад
наблюдающий
Гость
наблюдающий

Кто бы еще проверил, нет ли в ценах на продукты откаты для чиновников и контролирующих органов??? Да и цены на ЖКХ ДРАКОНСКИЕ!!! ГСМ на заправках не доливают и размешивают!!! Никто не контролирует цены на все!!! Хотя обязаны делать это прежде всего Акиматы!!! Это толика поичин влияющих на цены на продукты…..

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7 часов 7 минут назад
Ochkarik
Гость
Ochkarik

Цены курам и яйцам на смех, покупаем кур и яйца.

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35 минут 22 секунд назад
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