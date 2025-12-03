Экс-президент ФК Ордабасы скрывается в Турции

Стало известно местонахождение бывшего главного тренера сборной Казахстана и экс-президента ФК «Ордабасы», обвиняемого в хищениях.

Бахтияр Байсеитов, находящийся в розыске, скрывается на территории Турции. Об этом сообщает Kazinform.

По данным Генеральной прокуратуры, после установления местонахождения Байсеитова Казахстан направил официальный запрос на его экстрадицию.

«В связи с установлением его местонахождения на территории Турции 21 февраля 2025 года направлен запрос о выдаче. На данный момент решение турецкой стороны не поступило», — сообщили в Генпрокуратуре РК.

Сейчас ожидается ответ компетентных органов Турции, который определит, будет ли Байсеитов экстрадирован в Казахстан для дальнейшего расследования.