ФК «Ордабасы» успешно провел два этапа учебно-тренировочной подготовки

Футбольный клуб «Ордабасы» успешно провел два этапа учебно-тренировочной подготовки. Первый сбор прошел на родной базе в Шымкенте с 10 по 21 января, где футболисты закладывали физический и тактический фундамент на предстоящий сезон.

Уже 22 января шымкентцы отправятся в Турцию, где начнется второй, зарубежный этап подготовки. в ближайшее время ожидается усиление состава и привлечение новых игроков.

Султанбек Асанов, игрок:

«В целом мы начали сбор у нас в городе Шымкенте. На днях должны вылетить на второй сбор в Турцию. Мы ожидаем пополнение, новый трансфер, новых игроков к себе в команду, думаю мы вложимся на все 100 чтобы показать максимально хороший результат. Мои планы добиться максимальных результатов. Способности наши покажет сезон».

Игрок клуба Сергей Малый отмечает, что Шымкент — очень требовательный город, поэтому команда всегда стремится выполнять максимальные задачи на поле.

Сергей Малый, игрок:

«Шымкент конечно очень требовательный город, болельщики очень требовательные, поэтому готовимся выполнять максимальные задачи. Все соперники серьезные, укрепляются, сейчас много новостей что те или иные клубы подписывают разных футболистов, выделяются большие бюджеты, но нас это не должно волновать, нам нужно думать больше о своей команде, о своей работе. Прогрессировать вперед, с каждым днем работать и становиться лучше. Я думаю что мы прошли такой этап перестройки».

В прошлом розыгрыше казахстанской Премьер-лиги «Ордабасы» финишировал на седьмой позиции. При этом команда сумела пробиться в финал Кубка страны, однако в решающем матче уступила костанайскому «Тоболу» со счетом 0:2.