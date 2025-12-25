Замакима прокомментировал новость о переходе ФК «Ордабасы» в частные руки

Судьба главной футбольной команды Шымкента — клуба «Ордабасы» — волнует многочисленную армию болельщиков.

Особенно в последнее время, когда появилась волна слухов о возможной передаче клуба в частные руки. Однако официальных заявлений о дальнейшей судьбе ФК «Ордабасы» и потенциальном владельце до сих пор не было.

Чтобы прояснить ситуацию, наш журналист задал соответствующий вопрос на итоговом брифинге в акимате Шымкента.

В 2026 году шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» будет передан в частную собственность. Об этом заявил заместитель акима города и официальный представитель акимата Сарсен Куранбек. По его словам, это реализация поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города:

«Считаю, что в этом вопросе мы отстали примерно на 30 лет. Практически все зарубежные футбольные клубы находятся в частной собственности. Для владельцев это не просто статья расходов. Напротив, вокруг футбольных клубов формируется целая индустрия, которая приносит доход и одновременно создаёт положительные эмоции для болельщиков. В ряде стран такие проекты реализуются даже на государственном уровне в рамках специальных программ».

Футбольный клуб — это прежде всего спортивная инфраструктура, где спортсменов готовят с раннего возраста. Владельцы команд могут получать прибыль из нескольких источников: рекламы, трансферов игроков, продажи клубной атрибутики. Отдельное направление — участие в еврокубках, где у шымкентской команды пока не складывается. В то же время алматинский «Кайрат» доказал, что добиться успеха на международной арене возможно.

Сарсен Куранбек:

«Часть наших клубов уже прошла процесс приватизации. Это «Кайрат», футбольные команды «Женис» и «Кайсар». Если не ошибаюсь, «Шахтёр» приобрёл Тимур Турлов — такая информация появлялась в открытых источниках. «Женис» — Ломтадзе, «Кайрат» — Боранбаев. Клуб, перешедший в частные руки, не должен менять свой курс и стратегию. Инвестор обязан вкладывать средства и создавать вокруг команды устойчивую индустрию. «Ордабасы» также пойдёт по этому пути».

Процесс передачи футбольного клуба «Ордабасы» в частную собственность проходил поэтапно и в настоящее время закрепляется законодательно. По неофициальной информации, новым владельцем клуба может стать предприниматель Серикжан Сейтжанов. Однако ни государственные органы, ни сам бизнесмен эту информацию пока не подтверждали.

В этом сезоне ФК «Ордабасы» занял лишь восьмое место в чемпионате страны. В финале Кубка Казахстана команда потерпела поражение от костанайского «Тобола», что вызвало волну критики со стороны болельщиков. При этом финансовые вливания в клуб в 2024 году составили 4 миллиарда 300 миллионов тенге из местного бюджета. Дополнительно от спонсоров поступил ещё 1 миллиард тенге.