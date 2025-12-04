Инфляционный разрыв между регионами Казахстана растёт

Контраст в уровне инфляции по регионам Казахстана становится всё более заметным. По данным Бюро национальной статистики, на 1 декабря средний показатель инфляции по стране составил 12,4%, что на 4% выше, чем в прошлом году.

Лидером «антирейтинга» стал регион Улытау, где инфляция достигла 14%, за ним следуют Акмолинская, Атырауская и Северо-Казахстанская области. При этом в мегаполисах инфляция ниже. Эксперты говорят, все зависит от ситуации в каждом из регионов.

В числе регионов с высокой инфляцией те, где развит промышленный сектор и высокая себестоимость логистики. В мегаполисах ситуация чуть лучше: в Алматы инфляция ниже средней по стране на 1%, в Шымкенте около 12%, в Астане около 13%. Рост цен в крупных городах экономисты объясняют более высокой платежеспособностью населения и слабой конкуренцией на отдельные виды товаров.

«Те, которые с низким доходом, это южные регионы соответственно, там уровень инфляции немного ниже, потому что у населения средний уровень дохода намного ниже, чем в крупных городах. Также надо учитывать, что Атырауская область является регионом с более высоким, самым высоким доходом населения, получается, это тоже повлияло на более высокий уровень инфляции», — говорит Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Эксперты говорят, значительное влияние на инфляцию в этом году оказали импортные продукты, особенно из России. Укрепление рубля привело к их удорожанию. Дополнительно подорожал доллар, а с апреля начался отпуск цен на топливо и реализация тарифных проектов. Это усилило внутренние проинфляционные факторы.

«Оставили ставку на повышенном уровне, 18 процентов, да, получается. Каким то образом, возможно, и это тоже влияет с точки зрения политики такой, умеренно сдерживающей, как они говорят, ну, она понятна, это сдерживающая монетарная политика, делать предпочтение больше сохранений, чтобы бизнес и население меньше тратили, больше сохраняли», — говорит Жаныбек Айгазин, генеральный директор АERC.

Эксперты считают, что до конца первого квартала будущего года резкого роста инфляции не ожидается, но со второго квартала, если мораторий на повышение цен снимут, возможен новый виток под влиянием реализации тарифных и энергетических проектов.