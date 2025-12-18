Как Токаев побывал в Стране восходящего солнца

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые в статусе главы государства посетил Японию с официальным рабочим визитом, передает OTYRAR со ссылкой на Акорду.

В ходе поездки были проведены встречи с Императором Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном, а также с казахстанцами, которые сейчас работают в крупных компаниях Японии и студентами. Но, обо всем по порядку.

Встреча с Императором Нарухито.

Токаев поблагодарил императора Нарухито за гостеприимство и отметил вдохновение, которое Страна восходящего солнца оказывает на народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

Они отметили давние дружеские отношения между странами, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве в различных сферах.

Император Нарухито выразил уверенность, что визит Президента Токаева станет значимым событием в истории двусторонних отношений и выведет их на новый уровень.

Также Токаев и Нарухито обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Что из этого выйдет, какие изменения ожидать, покажет время.

Переговоры с Премьер-министром Санаэ Такаичи.

Также наш президент встретился с Премьер-министром Японии, прекрасной Санаэ Такаичи. Вы только посмотрите, как она выглядит в свои 64 года.

Но, не будем отступать от главной темы. Что было на встрече?

Токаев и Такаэчи обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в сферах экономики, инвестиций, транспорта, логистики, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.

Перед переговорами кстати состоялась красивая официальная церемония встречи с почетным караулом и исполнением государственных гимнов.

Не обошлось без взаимных благодарностей и комплиментов.

Посещение храма Мэйджи Джингу.

Естественно, в рамках визита не обошлось без посещения одного из символов Японии – храма Мэйджи Джингу. Этот императорский комплекс с богатой историей и культурным значением оставил сильное впечатление на Главу государства. Президент оставил запись в книге почетных гостей и пожелал Стране восходящего солнца процветания.

Встреча с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном.

Президент подчеркнул, что позиции Казахстана и Японии по ключевым глобальным вопросам, включая мир и ядерное разоружение, совпадают. Он отметил значимость саммита «Центральная Азия – Япония» как механизма для укрепления межрегионального сотрудничества. В ходе встречи обсуждались пути углубления политического диалога и активизация экономических и гуманитарных контактов.

Встреча с казахстанцами, работающими и обучающимися в Японии.

Президент отметил, как важно изучать опыт таких развитых стран, как Япония, и выразил уверенность в новых перспективах сотрудничества. Соотечественники рассказали о своих профессиональных достижениях и планах:

Серик Мейрманов – вице-президент Азиатско-Тихоокеанского университета Ritsumeikan;

Арайлым Хасан – основатель ARIA Consulting;

Абдибек Калибек – доцент медицинских университетов Showa и Juntendo;

Эльдар Толеубай – инженер компании Ailia (искусственный интеллект).

Президент пожелал всем казахстанцам успехов и дальнейшего развития их карьеры в Японии.

Вот таким был визит Президента нашей страны Касым-Жомарта Токаева в Японию Безусловно, он стал важной вехой в укреплении двусторонних отношений, расширении сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, культурной сферах и подтверждением стратегического партнерства двух стран.