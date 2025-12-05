Масштабное обновление Кошкар-аты выходит на финальную стадию

Г орожане не могут нарадоваться переменам, которые затронули главную водную артерию города — Кошка-ат у . Источник — уникальный природный объект, играющий ключевую роль в историко-культурном ландшафте города.

В Шымкенте завершается масштабное обновление территории вдоль реки Кошкар-Ата. Это просторные прогулочные дорожки, освещение и обустроенные спуски к воде. Трудно поверить, что еще недавно эта часть города представляла собой печальное зрелище: мусорные залежи, осыпающийся берег и беспорядочные постройки. Многие жители считали, что порядок здесь так и не наведут. Однако ситуация кардинально изменилась — в эксплуатацию официально ввели новую набережную, которая стала одним из самых ожидаемых проектов для горожан.

«В этом году мы занялись благоустройством участка реки общей протяженностью 3,5 километра. Дно и берега полностью очистили от многолетнего мусора, а берега укрепили специальным речным камнем. Также одним из важных направлений нашей работы является снижение риска подтопления, который возникает при повышении уровня воды в реке во время сезона дождей»,- говорит заместитель руководителя Управления развития комфортной городской среды г. Шымкента.

За время работ по благоустройству, с берегов вывезли около 11 тысяч кубических метров мусора. Карина Мухамадеева живёт неподалёку от набережной и произошедшие изменения стали для неё приятным сюрпризом. Обновлённая прогулочная зона — отличный подарок городу в канун Нового года.

«Мне очень нравится, что стали приводить в порядок нашу речку, потому что тут был полный кошмар. Было опасно ходить и детям и взрослым, мне нравится, что очень хорошая прогулочная зона, тут можно посидеть и посмотрите как чисто»,- говорит Карина Мухамадеева, жительница города Шымкент



На набережной установили 139 современных антивандальных скамеек, появились урны, но особой изюминкой стали три бассейна, которые будут актуальны жарким летом.

Для удобства жителей и гостей мегаполиса вдоль берега установили раздевалки и лежаки. Новая аллея уже пользуется популярностью у любителей пеших прогулок.

Полное завершение проекта запланировано до конца текущего года. Одним из ключевых элементов благоустройства станет возведение 8 пешеходных мостов, которые соединят оба берега реки. На данный момент три из них уже готовы и заметно упростили передвижение горожан.