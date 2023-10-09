Справляют нужду в Кошкар-Ату: скандальное видео с туалетом над рекой обсуждается в Казнете

Это видео распространяется в Казнете: на кадрах река, над которой построен уличный туалет, без выгребной ямы — только дыра в полу.

Видеозапись быстро стало популярной в социальной сети Тикток и вызвала общественный резонанс. Авторы поста утверждают, что туалет установили на набережной Кошкар-Аты. В комментариях разгневанные пользователи требуют найти и призвать к ответственности тех, кто оскверняет главную водную артерию Шымкента.

«Это Аль-Фарабийский район, надо вызвать участкового и написать заявление. Их тогда оштрафуют», «На дорогу, в воду, кладбище и луну нельзя справлять нужду, об этом мне говорила моя мама. Видимо, у этого человека не было родителей, которые бы сказали ему об этом»,«Есть посёлки в Казахстане, которые нуждаются в воде. У воды тоже есть спрос»,— пишут пользователи Казнета.

Скандальное видео прокомментировало ответственные за благоустройство Кошкар-Аты. Река находится сейчас под юрисдикцией шымкентского дендропарка, как его составная часть и особо охранная территория. Как выяснилось, видео фейковое и было снято в прошлом году в Алматинской области. Распространителей фейка планируют привлечь к ответственности.

Гульнар Сапарымбет, директор дендрологического парка г. Шымкента:

«На счет того, что распространяется видео в сети TikTok и некоторых СМИ, что в реке Кошкар Ата поставили туалет — это неправда. Я официально заявляю, что это было в апреле месяца в Алматинской области случилось. Мы обязательно напишем в МВД, прокуратуру».