На 89-м году ушёл из жизни Асанали Ашимов

На 89-м году жизни ушёл из жизни легендарный актёр театра и кино, режиссёр, сценарист и педагог Асанали Ашимов, передаёт OTYRAR.

О его смерти сообщил коллектив молодёжного театра «Новый век», художественным руководителем которого он являлся.

«Сегодня казахское театральное и киноискусство понесло невосполнимую, тяжёлую утрату. Ушёл из жизни аксакал казахской сцены, Народный артист СССР, Герой Труда Казахстана, актёр театра и кино, режиссёр, основатель и художественный руководитель нашего театра, дорогой и уважаемый наставник Асанали Ашимов.

Это — прощание не только с человеком, но и с целой эпохой. Каждая его роль была историей, каждый образ — судьбой, каждое слово — школой», — говорится в сообщении театра.

Асанали Ашимов родился 8 мая 1937 года в Жамбылской области. Получив профессиональное театральное образование, многие годы служил в Казахском драматическом театре имени Мухтара Ауэзова. Широкую известность ему принесли роли в культовых кинолентах, включая «Конец атамана» и «Транссибирский экспресс».

В 2017 году Асанали Ашимову было присвоено звание Героя Труда Казахстана — в знак признания его выдающегося вклада в развитие национальной культуры и искусства. Его творческое наследие навсегда останется частью истории казахского театра и кино.