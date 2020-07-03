В связи с распространением необоснованных слухов о закрытии ЦОН, наблюдается резкое увеличение числа граждан, обращающихся в ЦОНы за услугами.

Призываем граждан не поддаваться панике. Решением Межведомственной комиссии, ЦОНы продолжат функционировать с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и после введения ограничительных мер.

С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в ЦОНах приняты защитные меры и меры, направленные на исключение скопления граждан внутри зданий фронт-офисов.

Сейчас в ЦОНах услуги можно получить, только предварительно забронировав очередь. Сделать это можно на портале egov.kz, с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0 или позвонив на короткий номер 1414.

При этом в ЦОНах оказываются только «бумажные» услуги (более 100 услуг), недоступные на портале электронного правительства.

Все это направлено на исключение скопления граждан и минимизацию опасности заражения вирусом.

В связи с этим рекомендуем шымкентцам, по возможности отказаться от посещения ЦОН и получать услуги онлайн альтернативными способами, т.е. на портале egov.kz, с помощью мобильного приложения eGovMobile и телеграм-бота eGovKzBot2.0.

График работы ЦОНов: с ПН-СБ с 08:00 до 12:00 часов