В первый день Курбан айта — 31 июля — шымкентские базары будут работать до 18.00, а транспорт будет оставаться на линиях до 20.00.

После вынесения последнего постановления главного санитарного врача Шымкента Абдиманапа Тулебаева, у многих горожан возникли вопросы. Чаще всего людей интересует, как будут работать базары и пассажирский транспорт 31 июля — в первый день Курбан айта, который выпадает на пятницу.

-Курбан айт — религиозный, а не государственный праздник, хотя и по закону считается выходным днем. Однако именно 29, 30, 31 июля, по принятому постановлению, мы даем горожанам возможность сделать запасы продуктов, поэтому базары в эти дни будут работать до 18.00. Тоже самое касается и работы пассажирского транспорта, автобусы будут ездить с семи утра и до 20.00. В субботу-воскресенье (1-2 августа) базары будут закрыты, автобусы тоже не выйдут на линию. А уже 3 августа выйдет новое Постановление главного санитарного врача страны, на него и будем ориентироваться в плане смягчения карантинных мер, — ответил главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебев.

Он напомнил о том, что в этом году священный праздник Курбан айт выпадает на 31 июля и 1-2 августа.

По постановлению № 29 главного государственного санитарного врача города Шымкента, на территории города запрещаются организация убоя животных, реализация скота на автотранспорте и в частных домовладениях. Также будет приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации скота. Для того чтобы жители смогли реализовать свои религиозные потребности, предусмотрена возможность онлайн-жертвоприношения.

На сайте Qurban2020.kz можно заказать услугу онлайн- жертвоприношения. С помощью нового сайта, предоставляющего услуги на казахском и русском языках, жители города могут оплатить эту услугу

Напоминаем, что в связи с запретом процедуры жертвоприношения в неустановленных местах вопрос будет контролироваться местными правоохранительными органами и специалистами санитарно-эпидемиологической службы.